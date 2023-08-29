Скоро завершится реконструкция стадиона «Труд» в Балашихе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что стадион «Труд» на улице Спортивной в Балашихе является одним из важных спортивных объектов, который ждут с нетерпением жители муниципалитета.
В проекте по реконструкции предусмотрено строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором будут оборудованы универсальный спортивный и тренажерный залы, комфортные раздевалки и медицинский блок. Ещё одним важным этапом обновления станет устройство на территории спортивного ядра. Специалисты оборудуют бейсбольную площадку, а также подогреваемое футбольное поле с искусственным покрытием.
Для удобства зрителей на стадионе установят трибуны на 99 посадочных мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
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Для удобства зрителей на стадионе установят трибуны на 99 посадочных мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно — нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. Уже осенью вновь откроем стадион «Спартак» в Серпухове, которому более 100 лет, а также передадим спортивным и активным жителям Балашихи обновленный стадион «Труд», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Алиса Сергиенко