Скоропостижно скончался 40-летний глава «ИКС Холдинга» Черепенников

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Глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников умер в 40 лет.
Умер 40-летний глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Причины смерти не раскрываются.
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.
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«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.
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Мария Фирсова