СКР возбудил дело против Red Wings

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Уголовное дело возбуждено по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в телеграмм-канале.
Причиной проведения проверки стало то, что за прошедшие несколько дней, авиакомпания задержала несколько рейсов.
Авиаперевозчик сообщил, что из строя вышли сразу два самолета, в связи с чем, рейсы были отменены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию и возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг компанией авиаперевозчика.
Отмечается, что проблемы с рейсами возникали в основном по маршруту Анталья -Екатеринбург.
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Авиаперевозчик сообщил, что из строя вышли сразу два самолета, в связи с чем, рейсы были отменены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию и возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг компанией авиаперевозчика.
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Анастасия Крестьянова