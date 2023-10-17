Скрипач Ворона: «И только утешение — хорошо, что Готгельф был»

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«Талантливейший музыкант, очень позитивный, его все обожали. И он всех любил. Он всегда был активный, живой, с молодым задором. Готгельф внёс огромный вклад в нашу культуру как концертмейстер ведущего российского оркестра. Такие люди на вес золота. Это большая потеря. Но в искусстве все невосполнимо и неповторимо. Второго такого не будет. И только утешение — хорошо, что Готгельф был», — поделился в беседе с NEWS.ru Ворона.
Ранее сообщалось, что в возрасте 74 лет ушёл из жизни заслуженный артист России, виолончелист Александр Готгельф. Представители оркестра также выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.
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