Сквер «60 лет Победы» в Егорьевске благоустроят

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Егорьевске реализуют проект благоустройства сквера 60-летия Победы, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Территория сквера «60 лет Победы» и пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина в подмосковном Егорьевске победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023.
Территория сквера «60 лет Победы» отмечена победителем в категории «Малые города» с населением от 50 до 100 тысяч человек и получила грант в размере 100 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства.
Площадь благоустройства составит 3,3 га.
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«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В Егорьевске это сквер 6-летия Победы. Эта территория очень давно жителями номинировалась на конкурс. Мы уже несколько раз участвовали и в этом году заслуженная победа. Красивая и значимая территория в городе появится с фонтаном, с цветниками, с озелением», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Площадь благоустройства составит 3,3 га.
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Алиса Сергиенко