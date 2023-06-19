Sky News: Британская компания начала тестировать первые напечатанные на 3D-принтере ракетные двигатели

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Британская частная космическая компания Skyrora начала тестировать в шотландском округе Мидлотиан первые ракетные двигатели, напечатанные на 3D-принтере. Об этом сообщил 19 июня телеканал Sky News.
Именно там, на самом крупном в своей сфере объекте Великобритании, каждую неделю в течение двух месяцев будут проходить испытания двигателей, которые напечатаны на принтере Skyprint 2. При этом, каждый раз двигатель будет работать в течение 250 секунд. Именно столько времени потребуется для выхода на орбиту в реальной миссии.
Ранее эксперт по 3D-печати Артём Соломников рассказал, что российские ученые уже создали технологию объемной печати человеческой ткани, материалом для которой служат живые клетки, а к 2030 наука добьется существенных достижений в этом направлении.
Именно там, на самом крупном в своей сфере объекте Великобритании, каждую неделю в течение двух месяцев будут проходить испытания двигателей, которые напечатаны на принтере Skyprint 2. При этом, каждый раз двигатель будет работать в течение 250 секунд. Именно столько времени потребуется для выхода на орбиту в реальной миссии.
Артем Путинцев