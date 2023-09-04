Слабовидящие теперь смогут пользоваться мобильным приложением «Транспорт Подмосковья»

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении конкурса на оказание услуг по проведению цитологических исследований для Одинцовской областной больницы в 2023 году.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по проведению цитологических исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» на 2023 год» — сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Подрядчик, с которым будет заключён контракт, должен будет осуществлять забор контейнеров с биологическим материалом ежедневно в Одинцово, улица Маршала Бирюзова, 3. Приём заявок уже стартовал и продлится он до 18 сентября 2023 года. Начальная цена контракта 10 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

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