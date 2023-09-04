Слабовидящие теперь смогут пользоваться мобильным приложением «Транспорт Подмосковья»

Фото: Минтранс МО
Для того, чтобы воспользоваться этой версией, нужно нажать кнопку «Версия для слабовидящих». Она появится на главном экране после обновления мобильного приложения.
В ведомстве добавили, что с начала запуска приложение «Транспорт Подмосковья» скачали около 93 тыс жителей региона.
Приложение доступно в Google Play и App Store.
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