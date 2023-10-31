«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского

Фото: istock / nikkusha
Государственный секретарь США Энтони Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. Об этом пишет Sky News.
В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.
На кадрах мальчик подходит к американскому президенту с коробкой для конфет. Байден приветствовал их и угостил конфетами с печатью президента.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин нарядился на Хеллоуин в костюм древнеегипетского фараона. Знаменитого форварда в таком образе сопровождала его супруга Анастасия, одевшаяся в таком же стиле.
Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин, но в РФ отношение довольно разное: кто-то любит праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против праздований. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.
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На кадрах мальчик подходит к американскому президенту с коробкой для конфет. Байден приветствовал их и угостил конфетами с печатью президента.
Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин, но в РФ отношение довольно разное: кто-то любит праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против праздований. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.
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Алина Юрчак