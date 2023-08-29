«Славный город, мечта-город», - DJ Грув написал гимн для города Люберцы

Фото: «Радио 1»
Известный российский музыкант DJ Грув заявил, что написал гимн для города Люберцы. Об этом он рассказал на пресс-конференции «ТАСС» в честь празднования 400-летнего юбилея города Люберцы.
Евгений Рудин, более известный как DJ Грув, заявил, что написал современный и мощный гимн для Люберец, который он презентует 2 сентября на праздновании 400-летия города.
DJ отметил, что многие известные люди начинали свой путь в Люберцах. Здесь впервые дебютировала актриса Фаина Раневская, а записи самых знаменитых песен кумира 90-х Владимира Высоцкого и вовсе проходили во дворце культуры Люберец.
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«Это гимн не такой, как мы привыкли слышать, в мажорных аккордах. Все будет очень позитивно, потому что именно в этом треке я описал образ человека, который хочет жить в этом городе», - рассказал Грув.
«Славный город, город-мечта, мы вместе с тобой продолжаем свой путь», - поделился парой слов из нового гимна Грув в завершении своей речи.
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Евгения Парфентьева