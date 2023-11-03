Следком установил личности более 20 участников массовых беспорядков в Махачкале

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Следственный комитет РФ установил личности более 20 подозреваемых, принимавших активное участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
По предварительным данным, ущерб, нанесенный инфраструктуре аэропорта и объектам на взлетной полосе исчисляется сотнями миллионов рублей. Для определения точных цифр приглашены специальные эксперты-оценщики, проводятся необходимые исследования, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела были допрошены десятки лиц, присутствовавших в аэропорту во время возникновения массовых беспорядков, вызванных прилетом самолета из Тель-Авива. Кроме того, следователи изучили и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, сопоставив их с показаниями свидетелей и потерпевших, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов.
За участие в массовых беспорядках УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Для организаторов погромов срок заключения может составить до 15 лет.
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В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела были допрошены десятки лиц, присутствовавших в аэропорту во время возникновения массовых беспорядков, вызванных прилетом самолета из Тель-Авива. Кроме того, следователи изучили и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, сопоставив их с показаниями свидетелей и потерпевших, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов.
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Александр Бойцов