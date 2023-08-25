Следственный комитет назвал детали расследования крушения самолета Пригожина

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В ходе следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Об этом сообщает СКР.
Отмечается, что удалось изъять бортовые самописцы. Ведомство назначает необходимые для выяснения обстоятельств произошедшего экспертизы. Документация и предметы, являющиеся доказательствами по делу изъяты и направлены для проведения исследования.
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