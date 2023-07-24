Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели военкора Журавлёва

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлёва при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Как сообщили в ведомстве, уголовное дело возбуждено «по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области». Там добавили, что установят все обстоятельства преступления в отношении журналистов, а также всех причастных к этому лиц.
Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина Ростислав Журавлёв будет посмертно приставлен к ведомственной награде Следственного комитета — медали «Доблесть и отвага».
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации с ранами, полученными в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько российских журналистов.
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Кроме того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина Ростислав Журавлёв будет посмертно приставлен к ведомственной награде Следственного комитета — медали «Доблесть и отвага».
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