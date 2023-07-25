Следственный комитет выявляет новые виды мошенничества

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При расследовании уголовных дел, следователи нередко выявляют все новые виды мошенничества, в том числе связанные с уклонением от уплаты налогов, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«При расследовании уголовных дел мы нередко выявляем новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов», - прокомментировал ситуацию Бастрыкин, добавив, что фигуранты, порой, умело пользуются пробелами в законодательном регулировании.
По словам главы ведомства, зачастую мошенники разводят пожилых людей, которые не обладают достаточной правовой грамотностью.
«Кроме того, не менее опасны и преступления в даркнете, который предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов, предложений оказания незаконных услуг, вплоть до заказов на совершения преступлений», - подчеркнул Бастрыкин.
Председатель ведомства отметил, что сейчас в СК функционирует специальный отдел, связанный с цифровой криминалистикой. Помимо следователей, там трудятся и IT-специалисты. Следственный комитет умело внедряет в свою работу все новые цифровые достижения, что помогает гораздо быстрее расследовать и предотвращать преступления.
На сегодняшний день IT-отдел ведомства расследовал свыше 10,5 тысяч преступлений, связанных с цифровыми технологиями.
Ранее Александр Бастрыкин рассказал, что следователи СК всегда были приверженцами сбалансированного выбора уголовно-правовых мер воздействия. В том числе, в недавно нашумевших делах блогеров, не уплативших налоги в бюджет государства, следователи не ходатайствовали перед судом о заключении фигурантов под арест.
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