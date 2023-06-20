Следствие попросило суд продлить на месяц срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

Фото: Фотобанк Московской области
Как сообщает ТАСС, соответствующее заседание по этому вопросу пройдет 21 июня
Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы распространила сообщение о ходатайстве следствия о продлении ареста блогеру Елене Блиновской еще на один месяц, сообщает ТАСС. Заседание суда по этому вопросу назначено на 21 июня 2023 года.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Известно, что суд запретил ей пользоваться интернетом.
Блиновская находится под домашним арестом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье. Известно, что суд запретил ей пользоваться интернетом.
Напомним, что 27 апреля стало известно, что Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией за неуплату налогов на общую сумму около миллиарда рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что основательница «Марафона желаний» к настоящему моменту выплатила «мизерную сумму» —всего 10 миллионов рублей налоговой задолженности.
Артем Путинцев