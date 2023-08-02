Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова

Фото: iStock/Michał Chodyra
Следствие решило засекретить дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.
Об этом сообщает телеканал РБК, ссылаясь на адвоката Александра Молохова. По его словам, сам факт засекречивания дела — это единственное, что разрешено сообщить.
Мещанский суд Москвы постановил арестовать экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября. Его обвиняют в призывах к экстремизму в интернете. Свою вину Стрелков не признает.
Ранее ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.
В свою очередь, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».
Читайте также:
Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»
Ветеран ФСБ Киселев считает, что Стрелкова нужно было арестовать уже давно
Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца
«Статья 283 УК — дело серьезное», —заявил Молохов.
Ранее ветеран ФСБ РФ, полковник запаса Валерий Киселев заявил, что Игоря Стрелкова нужно было задержать и арестовать уже давно. Об этом пишет издание Daily Storm.
В свою очередь, военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Стрелков за время своих протестных высказываний успел набрать «политический вес» и «уже является кумиром непросвещённых военных геелохов».
Читайте также:
Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»
Ветеран ФСБ Киселев считает, что Стрелкова нужно было арестовать уже давно
Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца
Мария Фирсова