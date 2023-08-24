Слон и жираф разгуливают по Риму

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Ранее заместитель директора по научной работе государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович рассказал, почему жирафы могут рождаться без характерной пятнистой окраски. По его словам, это связано с генетическими сбоями, которые могут привести к тому, что вся последующая популяция также родится без пятен.
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