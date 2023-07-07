Слуцкий предложил признать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью

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По мнению лидера фракции, мера позволит защитить имущественные права граждан, которые не состоят в официальном браке, но имеют ребенка и общее имущество. Условием для равного раздела имущества при разрыве не официальных отношений, станет наличие общего ребенка и хозяйства, также будет иметь значение сам факт совместной жизни пары.
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