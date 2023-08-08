Слуцкий предложи ввести сиесту в южных регионах России

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В южных регионах России необходимо ввести особые рабочие условия в период жары. Это может быть как четырехдневная рабочая неделя, так и сиеста в 3-4 часа, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы всё чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной», - слова Слуцкого «РИА Новости» привели в пресс-службе ЛДПР.
По мнению лидера партии, выходом из ситуации может быть и введении четырехдневной рабочей недели. Это даст трудящимся больше времени на восстановление. Слуцкий напомнил, что в жару у людей скачет давление и увеличивается процент инфарктов.
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