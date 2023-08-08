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Слуцкий предложи ввести сиесту в южных регионах России

Слуцкий предложил ввести четырехдневную рабочую неделю или предусмотреть сиесту
08 августа 2023, 13:09

Фото: kremlin.ru

В южных регионах России необходимо ввести особые рабочие условия в период жары. Это может быть как четырехдневная рабочая неделя, так и сиеста в 3-4 часа, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы всё чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной», - слова Слуцкого «РИА Новости» привели в пресс-службе ЛДПР.

По мнению лидера партии, выходом из ситуации может быть и введении четырехдневной рабочей недели. Это даст трудящимся больше времени на восстановление. Слуцкий напомнил, что в жару у людей скачет давление и увеличивается процент инфарктов.

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#жара
#лдпр
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Депутат Фёдоров выступил за разрешение повторно пользоваться налоговым вычетом
08 августа 2023, 13:27

Фото: istockphoto.com/mapo

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников.
Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.

«С учётом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребёнка, правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова.

А до этого стало известно о затруднительном положении актрисы Жанны Эппле, которая погрязла в долгах. Как передаёт utro.ru, Тверской районный суд Москвы взыскал с артистки больше 100 тысяч евро в пользу её подруги, у которой та одолжила деньги более 10 лет назад, а позже артистка сама обратилась в суд с просьбой признать её банкротом.

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#финансы
#семьи
#дети
#вычет
#долги
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В Московском регионе действует «жёлтый» уровень опасности
08 августа 2023, 12:43

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Гидрометцентр России объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности в столичном регионе 8 и 9 августа из-за грозы, дождей, града и усиления ветра.
«Гроза, период предупреждения с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа. Дождь, местами град, ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Период предупреждения с 9:00 9 августа до 21:00 9 августа», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Тем временем в Крыму также ожидается понижение температуры. Так, начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая заявила, что «изнуряющая жара закончилась», а в ближайшие дни в регионе пройдут дожди. Как передают argumenti.ru, позже температура воздуха вернётся к показателям в 28-33°C тепла.

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#погода
#прогноз
#дождь
#москва
#крым
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Красногорские школьники вернулись с летнего отдыха из Краснодарского края
08 августа 2023, 12:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В понедельник, 7 августа, на Ярмарочной площади Красногорска отдохнувших детей встретили их родители.
Ребята вернулись после третьей смены из лагеря «Электрон» Краснодарского края, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск. 
«Сейчас у нас были семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. При поддержке министерства социального развития отправляем, как можно больше детей на оздоровления в разные лагеря России. Сейчас вернулись 17 детишек из Краснодарского края и в новую, четвертую смену, уехали еще 27 человек», — рассказал заведующий отделом обеспечения деятельности Окружного управления социального развития № 21 городского округа Красногорск Денис Климович. 
Дети отдыхали на протяжении трёх недель. 

За летний сезон в лагеря Подмосковья и других регионов России отправились порядка 150 детей из Красногорска. Еще 27 детей отправятся в лагеря в последние смены этого лета. 

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Более 80 тыс детей уже отдохнули в подмосковных лагерях.

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#красногорск
#дети
#лагеря
#семьи
#человек
#служба
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ВС Нигера перебрасывают войска в столицу
CNN: Армия Нигера готовится к возможной военной интервенции
08 августа 2023, 12:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия Нигера перебрасывает свои подразделений в столицу страны Ниамей, сообщает CNN.
«Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению», - прокомментировали ситуацию журналисты.

По информации СМИ, в воскресенье вечером в город прибыли примерно 40 пикапов с военнослужащими со всех частей страны. 

Ранее сообщество стран Западной Африки (ЭВОКАС) заявило о готовом плане вторжения в Нигер. Удар планируют нанести по военным Нигера, которые 27 июля устроили мятеж и государственный переворот. При этом, ЭВОКАС объявили, что дают военным шанс сдаться и вернуть власть президенту Мохамаду Базуму.

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#нигер
#африка
#военные
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В округе Чехов пройдет выездная администрация
08 августа 2023, 12:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В среду, 9 августа, в 18:00 состоится выездная администрация в селе Дубна городского округа Чехов.
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов совместно с депутатами муниципалитета проведет выездную администрацию, «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча пройдет в доме культуры «Мечта» по адресу село Дубна, дом 30.
«9 августа совместно с коллегами и депутатами с 18.00 до 19.00 проведем «выездную Администрацию» в  ДК «Мечта», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.
Выездная администрация проходит вечером, в конце рабочего дня, для удобства жителей округа. 

Получить консультацию по записи на прием можно по номеру телефона: +7 (496) 727 91 17.

Обращения жителей принимаются 8 августа с 09:00 до 18:00.

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Глава Чехова Артамонов принял участие в выездной администрации.

Очередной гуманитарный груз доставили из Чехова в зону СВО.

В Чехове более 50 стихийных троп, протоптанных жителями, превратились в удобные, благоустроенные пешеходные дорожки.
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#служба
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До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю
Синоптик Тишковец рассказал о ливнях с грозами в Москве
08 августа 2023, 12:06

Фото: IStock/Doctor_bass

После сильной жары Москва взяла курс на понижение температуры. Об этом «Радио 1» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам синоптика, ждать высоких температур жителям столицы больше не стоит. В предстоящую неделю в Москве погода ухудшится и сохранится до конца августа.
«В среду, когда подойдёт холодный атмосферный фонд, ухудшение метеоусловий будет сопровождаться интенсивными ливневыми дождями, грозами. Выпадет до 18-20 миллиметров осадков, это 25 процентов месячной нормы. Температура ночью понизится до 15-18 градусов, и в дневные часы будет уже не выше 22-25 градусов. Такое похолодание нас вернёт в климатическую норму августа. Ветры будут до 4,9 метров в секунду, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба», — рассказал Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что дожди усилятся ближе к выходным. Температура как днём, так и ночью понизится ещё на несколько градусов. Евгений Тишковец добавил, что жарких дней в столице, вероятно, больше ждать не стоит.

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#евгений тишковец
#дожди
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В МФТИ в Долгопрудном будут проектировать передовые беспилотные системы
08 августа 2023, 11:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Московский физико-технический институт станет офисом федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем (БАС)».
Благодаря федеральному проекту «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», удастся обеспечить технологическую независимость и глобальную конкурентоспособность российских беспилотных авиационных систем, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
«Создание проектного офиса в МФТИ и связанных с ним центров компетенции позволит проектировать производство передовых беспилотных систем, конкурентоспособных на протяжении последующих 10-15 лет», — рассказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
На сегодняшний день, министерство науки и высшего образования России сделало запрос предложений в программу исследований в более чем 160 организаций, а в адрес МФТИ поступило уже 194 предложения по 9 технологическим направлениям.

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#комплекс
#физтех
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#технологии
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В Совфеде предрекли уменьшение надбавок и выплат столичным врачам
Сенатор Круглый рассказал, как будет работать новая система оплаты труда медиков
08 августа 2023, 11:42

Фото: IStock

В России анонсировали переход на новую систему оплаты труда медиков. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что механизм начнёт действовать с 2025 года.
Член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр Владимир Круглый рассказал «Радио 1», что систему разрабатывают давно и уже переносили её запуск. Он объяснил, что этот механизм позволит выравнять зарплаты врачей в крупных городах и регионах.
«Сейчас оплата медицинских работников в крупных городах отличается от оплаты в регионах. За одну и ту же услугу, операцию, манипуляцию медицинский работник в Москве, Курске или Санкт-Петербурге получает в два раза больше, чем в близлежащих регионах. Это приводит к тому, что происходит большой отток специалистов из малых городов в мегаполисы», — сказал Владимир Круглый.
Сенатор подчеркнул, что во всех городах оклады останутся одинаковыми, произойдёт небольшая корректировка выплат и надбавок.
«Снижать зарплаты никто не будет, будет процесс выравнивания. Возможно, где-то будет небольшое уменьшение, но будут снижать не оклады, а какие-то выплаты, коэффициенты, надбавки», — заключил собеседник.
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#зарплаты
#совет федерации
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Новую БМП «Манул» собираются оснастить боевым модулем «Эпоха»
08 августа 2023, 11:41

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Новая российская боевая машина пехоты (БМП) «Манул», опытно-конструкторские работы по созданию ее гусеничной платформы ведет Курганское специальное конструкторское бюро машиностроения, может получить на вооружение боевой модуль «Эпоха», оснащенный 57-миллиметровой автоматической пушкой.
Проектируемая машина будет иметь защиту от малокалиберных снарядов, осколков полевой артиллерии, а также будет способна перемещаться и маневрировать на любой местности, в том числе преодолевать водные преград с ходу, без подготовки. В настоящее время прорабатывается вопрос ее оснащения новым боевым модулем «Эпоха», передает РИА Новости.

Применение этого модуля с 57-миллиметровой пушкой позволит «Манулу» гарантированно поражать аналогичную боевую технику противника с большой дистанции. Использование при создании новой машины узлов и комплектующих от БМП-3 позволит снизить затраты на всех этапах разработки и ввода в эксплуатацию «Манула»: разработка, обучение экипажа, использование в боевых условиях и ремонт. После завершения опытно-конструкторских работ станут известны сроки начала серийного производства новой БМП.

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