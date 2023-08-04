Служебная собака из Мособлпожспаса стала призёром чемпионата в Нижнем Тагиле

Фото: Мособлпожспас
Служебный пёс из Мособлпожспаса по кличке Вендиго Гитраш стал призёром чемпионата Российской кинологической федерации «Большой русский ринг», который состоялся в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Многократный победитель соревнований различного уровня, минно-розыскной пес Вендиго Гитраш участвовал в состязаниях по усложнённой защитной службе. Четвероногий напарник спасателя-кинолога Натальи Бобковой занял второе место.
Показав силу, ловкость и твёрдость характера, пёс успешно преодолел все этапы состязаний. Четвероногий спортсмен защитил свою напарницу сначала от одного, затем от двух, а в финале – от трёх нападавших, которые провоцировали его криками и угрожающими движениями.
Кроме того, Вендиго выдержал проверку послушания. По команде спасателя-кинолога он сразу прекращал борьбу и возвращался на исходную позицию.
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Показав силу, ловкость и твёрдость характера, пёс успешно преодолел все этапы состязаний. Четвероногий спортсмен защитил свою напарницу сначала от одного, затем от двух, а в финале – от трёх нападавших, которые провоцировали его криками и угрожающими движениями.
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Лора Луганская