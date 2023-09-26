Слёт студенческих отрядов в Клину собрал более 250 активистов

По русскому языку для поступления в высшее учебное заведение необходимо набрать минимум 40 баллов, а по математике – 39.Сдающим обществознание необходимо набрать 45 баллов, а историю – 35 баллов.Тем, кому для поступления необходим иностранный язык, нужно написать экзамен на 30 баллов. По информатике надо набрать 44 балла, по литературе и географии – 40, по биологии, химии и физике – 39 баллов.Ранее сообщалось, что в России с этого года возобновляется практика выдачи серебряных медалей в школах. Закон подписал президент Владимир Путин. В Минпросвещения отметили, что медаль будет выдаваться тем, кто сдал хотя бы один экзамен минимум на 60 баллов.Педагог Шмонина перечислилаВладимир Путин поддержалВ России скоро заработает