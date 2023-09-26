Слёт студенческих отрядов в Клину собрал более 250 активистов

Фото: МИСК МО
«Слёт студенческих отрядов Подмосковья – это первое большое событие после летнего трудового семестра. Ребята трудились на 33 объектах по всей России – в детских лагерях, на стройплощадках, в университетах, проводниками на железных дорогах. Всего в разных профессиях себя попробовали более 2 тыс студентов», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Движение студенческих отрядов в Московской области стартовало в 2020 году. За время работы число участников движения превысило 3 тыс.
Читайте также:
На форум «Курсом лидера» в Щёлкове зарегистрировались более 1 тыс человек
Владимир Путин поддержал возрождение Царскосельского лицея
В Подмосковье пройдёт турнир по страйкболу