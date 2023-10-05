Сменившим пол жителям Подмосковья запретили усыновлять и брать под опеку детей

Фото: Мособлдума
Сменившие пол лица, не смогут быть патронатными воспитателями в Подмосковье, усыновлять и оформлять опеку над детьми. Такие изменения Мособлдума внесла в региональный закон «О патронате».
«Цель изменений - приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством. Они устанавливают запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами-попечителями детей», – представила поправки министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.По данным регионального парламента, сейчас в Подмосковье насчитываются 1394 патронатных воспитателя, у которых на попечении 1634 подростка.
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