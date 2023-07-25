Смертельный «Солнцепёк»: уникальное оружие России

Фото: РИА Новости
Уникальное достояние России или повсеместный сжигатель? Оружие ТОС-1А «Солнцепёк» представляет собой огнемётную систему, которую любят и уважают все военные и просто специалисты по оружию. Это установка, аналогов которой практически нет во всём мире. О том, почему оружие впечатляет своими боевыми характеристиками всех друзей и врагов, — в разборе «Радио 1».
Что такое ТОС «Солнцепёк»ТОС – это тяжёлая огнемётная система, которая нужна для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом. ТОС-1А «Солнцепёк» разработали ещё в Советском Союзе, но на поле боя он находится до сих пор. В узких кругах его называют смертельным оружием, потому что он сжигает буквально всё на своём пути.
История создания ТОС «Солнцепёк»История создания оружия «Солнцепёк» уходит своими корнями в конец XX века, когда военные стратеги и инженеры во всём мире активно занимались разработкой новых и эффективных средств огневой поддержки для вооружённых сил, но только в СССР нашли уникальную конструкцию для идеального оружия. Разрабатывалась боевая машина ещё с 1971 по 1979 год в Омске, в Конструкторском бюро транспортного машиностроения. Комплекс включал в себя боевую машину — пусковую установку с пакетом из 30 направляющих труб на шасси танка Т-72 и транспортно-заряжающую машину на колёсном шасси. Первые образцы тяжёлых огнемётных систем стреляли на дистанцию от 400 до 4500 метров.
Обновили огнемётную систему лишь в 2001 году. Именно тогда её прозвали ТОС-1А «Солнцепёк». Количество направляющих было уменьшено с 30 до 24. Зато значительно усилилась броневая защита, что очень важно с учётом того, что огнемёт работает фактически на переднем крае. Согласно характеристикам, «Солнцепёк» одним снарядом может уничтожить 1 га земли, его скорость достигает 65 км/ч, а дальность выстрела достигает шести километров. Но главная отличительная особенность этого оружия – оно не взрывает, а сжигает высокой температурой. Температура взрыва превышает 2000 градусов Цельсия.
Стоит отметить, что оружие было разработано на основе своего предшественника – ТОС-1 «Буратино».
Сегодня система может запускать неуправляемые ракеты благодаря полностью автоматизированной системе управления пуском. Каждая ракета имеет твердотопливный двигатель, уникальную термобарическую взрывчатку и детонирующий взрыватель.
Фото: РИА Новости
Где применяется ТОС «Солнцепёк»Оружие «Солнцепёк» широко применяется во внутренних конфликтах и боевых действиях. Оно позволяет эффективно подавлять противника и создавать благоприятные условия для выполнения тактических задач. В частности, система участвовала в конфликтах в Сирии и Ираке.
В 2017 году Саудовской Аравии выдали лицензию на производство тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А, но из-за боязни испортить отношения с США работы застопорились.
Сегодня ТОС «Солнцепёк» помогают российским военным проводить СВО на Украине. Своими объёмными взрывами они поджигают и разрушают здания, а также уничтожают живую силу противника в укрепрайонах и бункерах.
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