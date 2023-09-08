СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

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Актер Дэнни Мастерсон, известный своей ролью в сериале «Шоу 70-х», был приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщил телеканал ABC News.
«Бывший участник „Шоу 70-х“, Дэнни Мастерсон, был осужден на 30 лет тюремного заключения в четверг после признания его виновным в изнасиловании двух женщин», - сообщил телеканал.Актер будет отбывать два 15-летних срока подряд, один за каждое из обвинений. Предполагаемые инциденты произошли в период с 2001 по 2003 годы. Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании, несмотря на обвинения со стороны трех разных женщин, включая его бывшую девушку.
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