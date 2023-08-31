СМИ: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами

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Мошенники разработали новую схему для хищения средств, когда человеку звонят якобы из «Билайна» или МТС и предупреждают, что у абонента истек срок SIM-карты. Об этом сообщают «Известия».
После этого они мошенники делают переадресацию SMS и звонков на другой номер, и в результате получают возможность проникнуть в онлайн-банк жертвы, на портал госуслуг, в социальные сети, почту и мессенджеры.
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