СМИ: На границе с Россией выстроилась очередь из украинцев и молдаван

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На границе Латвии и России выстроилась очередь из украинцев и молдаван
Латвийский портал LSM пишет, что на пункте пропуска «Виентули» выстроилась очередь из желающих вернуться в Россию украинцев, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи украинцам, которые хотят вернуться домой, в Россию.
Помимо украинцем, в очереди стоят и граждане Молдавии.
Отмечается, что пограничники крайне тщательно проверяют желающих вернуться на территорию РФ украинцев.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, в отличии от Украины, не может действовать террористическими методами.
По информации СМИ, на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи украинцам, которые хотят вернуться домой, в Россию.
Отмечается, что пограничники крайне тщательно проверяют желающих вернуться на территорию РФ украинцев.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, в отличии от Украины, не может действовать террористическими методами.
Евгения Парфентьева