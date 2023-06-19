СМИ: Последнее «райское» место в Крыму прячут от туристов

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Последний райский уголок на полуострове Крым местные жители скрывают от туристов в 2023 году, пишет «МК»
Крым в последние годы посещает все больше и больше туристов, на местных пляжах почти невозможно найти свободное место. На фоне этого местные жители стали скрывать он гостей полуострова некоторые места — например, Крымские Мальдивы близ поселка Оленевка. Об этом пишет «МК».
Раньше о необыкновенном месте знали только дотошные путешественники. Жители Крыма и журналисты стараются не раскрывать «райское» место, и судя опубликованным кадрам их старания не проходят зря. На фото не видно массовых следов пребывания палаточников и туристов.
Ранее эксперты назвали четыре страны, где туристам из РФ стоит быть проявлять осторожность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Раньше о необыкновенном месте знали только дотошные путешественники. Жители Крыма и журналисты стараются не раскрывать «райское» место, и судя опубликованным кадрам их старания не проходят зря. На фото не видно массовых следов пребывания палаточников и туристов.
Диана Аванесян