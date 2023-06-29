СМИ: В Австралии планируют разрешить эвтаназию с 14 лет

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В австрийской столице планируют разрешить делать эвтаназию подросткам
Австралийской издание Australian рассказало, что в столице страны Канберре, а также ее городах-спутниках, планируют разрешить делать эвтаназию подросткам старше 14 лет.
Отмечается, что полный проект нововведения будет известен ближе к концу этого года.
Также планируется сократить срок ожидания процедуры от 6 до 12 месяцев, как это сейчас происходит в других штатах страны.
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Евгения Парфентьева