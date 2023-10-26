СМИ: в Италии бездомный выиграл 37 тысяч евро, но забрать их не может

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Бездомный из итальянского города Сенигаллия в центральной части страны выиграл в лотерею 37 тысяч евро, однако не может забрать выигрыш из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщает Corriere Adriatico.
Сообщается, что Джанлуиджи по прозвищу «Кассано» регулярно покупал лотерейные билеты и всегда использовал одни и те же цифры. Билет, который стоил 1,5 евро, принес выигрыш в размере 37 тысяч евро.
Из-за отсутствия медицинской карточки Джанлуиджи не может получить выигрыш, однако благотворительная организация Caritas обещала предоставить копии необходимых документов, которые нужны для получения выигрыша.
Ранее сообщалось, что американец выиграл в лотерею и стал миллионером благодаря внимательной уборщице.
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Из-за отсутствия медицинской карточки Джанлуиджи не может получить выигрыш, однако благотворительная организация Caritas обещала предоставить копии необходимых документов, которые нужны для получения выигрыша.
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Екатерина Коршунова