СМИ: В разведке ФРГ начали проверку из-за поздней реакции на мятеж Пригожина

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Разведслужбы Германии представили отчет о мятеже в России только сутки спустя
Немецкое издание Spiegel написало, что в рядах разведывательных служб Германии начали проверку из-за поздней реакции на несостоявшийся в России мятеж 24 июня.
По информации СМИ, разведка Германии представила отчет о случившемся лишь сутки спустя, в субботу, в то время как разведслужбы США, якобы, знали о мятеже еще за несколько дней до его старта.
В издании также подчеркнули, что руководителю службы – Бруно Калю, возможно, стоит опасаться за свою работу.
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По информации СМИ, разведка Германии представила отчет о случившемся лишь сутки спустя, в субботу, в то время как разведслужбы США, якобы, знали о мятеже еще за несколько дней до его старта.
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Евгения Парфентьева