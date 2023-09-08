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СМИ: В России введут штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

«Известия»: В России введут штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики
08 сентября 2023, 03:18
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В России планируют запретить рекламу в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы на общем собрании не дали соответствующее разрешение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

За нарушение правил будет введена административная ответственность. Для граждан штрафы составят 25,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–20 тыс., а для юридических лиц — 100–500 тыс., проинформировала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — цитирует издание слова собеседницы.

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8 сентября: праздники, обычаи и памятные даты
08 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Памятные даты военной истории Отечества, профессиональные праздники и день, когда самое время попросить прощение. Что еще нужно знать о восьмом сентября, расскажет редакция «Радио 1».

День Бородинского сражения


В честь легендарной битвы между русской и французскими войсками под Бородино, которая состоялась в начале осени в 1812 году, восьмого сентября в России отмечается День Бородинского сражения. В этом году исторической битве исполняется 211 лет. Восьмого сентября принято вспоминать главный итог сражения, которым стало разрушение планов Наполеона разгромить русскую армию.

День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых


Ежегодно в России отмечается День поминовения защитников Ленинграда, павших и живых. Один из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны — начало блокады города. Именно в этот день, в 1941 году, Ленинград подвергся массированному обстрелу со стороны врага. Более 2 млн человек оказались в окружении. Город не был готов к длительной осаде, запасы продовольствия и топлива были малы. В этот день принято почитать память жертв блокады, погибших и оставшихся в живых.


День финансиста


Восьмого сентября в 1802 году было основано Министерство финансов. До настоящего времени ведомство отвечает за разработку и реализацию бюджетной политики России. В этот день поздравлять принято тех, кто имеет отношение к экономике страны. Сотрудники министерства, работники банков, бирж, инвестиционных фондов отмечают свой профессиональный праздник.

Международный день солидарности журналистов 


Выбору даты праздника предшествовали трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Берлине был казнен чехословацкий журналист. Находясь в заключении, он успел написать книгу, за которую был посмертно удостоен Международной премии Мира. В этот праздник, журналисты должны демонстрировать свою сплоченность. Кроме того, этот день напоминает о важности свободы слова и праве на информацию, а также о том, как часто журналисты, в ходе осуществления своей профессиональной деятельности, сталкиваются с рисками, угрозами и проблемами, но продолжают быть преданными своему делу.

День извинений


Во многих странах мира восьмого сентября отмечается День извинений или День помилования. В этот праздник принято просить прощения у людей и прощать самим. Также следует наладить отношения с близкими, друзьями, коллегами и провести день в кругу людей, которые по-настоящему дороги.
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Сретение Владимирской иконы Божией матери


Православная церковь празднует сретение (встречу) Владимирской иконы Божией Матери каждый год восьмого сентября. Икона является одной из самых чтимых святынь в России. Существует предание, согласно которому, Богородица в окружении ангелов с огненными мечами явилась во сне предводителю войск Тамерлану, который в 1395 году вплотную подступил к Москве. Его армия славилась особенной жестокостью и беспощадностью. Явившаяся ему Богородица, приказала оставить город. Завоеватель подчинился знамению Божией матери и вывел свои войска.

Верующим рекомендовано в этот праздник ни с кем не конфликтовать и провести день с близкими. Православные христиане обращаются к иконе с мольбами о мире в семье, защите от врагов и помощи в трудных ситуациях.

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СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование
ABC News: Дэнни Мастерсон приговорен к 30 годам тюрьмы за изнасилование 2 женщин
08 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Актер Дэнни Мастерсон, известный своей ролью в сериале «Шоу 70-х», был приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщил телеканал ABC News.
«Бывший участник „Шоу 70-х“, Дэнни Мастерсон, был осужден на 30 лет тюремного заключения в четверг после признания его виновным в изнасиловании двух женщин», - сообщил телеканал.
Актер будет отбывать два 15-летних срока подряд, один за каждое из обвинений. Предполагаемые инциденты произошли в период с 2001 по 2003 годы. Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании, несмотря на обвинения со стороны трех разных женщин, включая его бывшую девушку.

В марте 2017 года четыре женщины предъявили актеру обвинения в изнасилованиях, совершенных в начале 2000-х годов. Этот инцидент стал началом расследования департамента полиции Лос-Анджелеса, хотя сам Мастерсон отрицал все обвинения. В августе 2019 года против него был подан судебный иск, а в июне 2020 года актеру были предъявлены обвинения в трех случаях изнасилования. Мастерсон был арестован и затем освобожден под залог в сумме 3,3 миллиона долларов.

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Путин поручил продумать условия для создания суперкомпьютеров в РФ
07 сентября 2023, 23:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить условия для создания в России суперкомпьютеров. Соответствующий документ доступен на официальном сайте Кремля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин стал ответственным за исполнение поручения, до 1 декабря должен быть подготовлен доклад по этой теме. Речь также идет о введении специальных льго для российских производителей комплектующих.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий к суперкомпьютерам», — говорится в тексте указа.

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#михаил мишустин
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#рф
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В США оценили сумму заблокированных российских активов
Минфин США: заблокированные российские активы оцениваются в 280 млрд долларов
07 сентября 2023, 23:26

Фото: iStock/syahrir maulana

Согласно информации, предоставленной министерством финансов США, замороженные суверенные активы России, которые были подвергнуты блокировке со стороны Запада, предварительно оцениваются в сумму в 280 миллиардов долларов, передает РИА Новости. Ведомство также подтвердило завершение первичной проверки этих замороженных средств.
Эксперты из международной группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающейся блокировкой российских активов, пришли к выводу, что основная часть этих финансов находится в странах Европейского Союза. Министерство финансов также подчеркнуло, что эти страны обязались сохранять замороженные суверенные активы России до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

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В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов
В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов
07 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/bizoo_n

Первые избирательные участки в России начали работу в рамках трехдневных выборов. Это произошло в Чукотском автономном округе. Здесь жители голосуют за губернатора региона и новый состав органов местного самоуправления. Информация о процессе голосования доступна на официальном сайте избирательной комиссии региона.
В ближайшие выходные в 85 регионах России состоится более четырех тысяч голосований, при этом исключением будут Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих выборах участвует более 81 тысячи кандидатов, борющихся за 34 тысячи разнообразных мандатов и должностей. В этот процесс вовлечено до 65 миллионов избирателей.

Избиратели будут непосредственно выбирать 21 губернатора, при этом еще пятерых глав субъектов определят депутаты законодательных собраний. Кроме того, проводятся выборы депутатов 20 региональных парламентов.

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#днр
#петербург
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В Кашире открыли новый игровой городок в космическом стиле
07 сентября 2023, 22:05

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В микрорайоне Ожерелье открыли новую детскую площадку. Об этом сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
«Это большая, яркая, наполненная разнообразием игровых элементов площадка. Новый игровой городок в стиле «Космос» построен для наших юных ожерельевцев во дворе домов по улицам Центральной, 2, 2а, 4, 6, 8 и Советской, 3, 5, 7. Он пришёл на смену маленькой и устаревшей площадке, которая была здесь ранее», – написал Шувалов в своём Telegram-канале. 
Глава муниципалитета добавил, что площадка построена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». 

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#михаил шувалов
#кашира
#детская площадка
#дети
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Для автобусов из Люберец изменится место посадки у метро Лухмановская
07 сентября 2023, 21:57

Фото: Минтранс МО

Cхемы движения пяти автобусных маршрутов из Люберец в Москву изменятся c 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, это связано с закрытием на ремонт Проектируемого проезда № 45.
Теперь посадка и высадка пассажиров в районе метро Лухмановская будет осуществляться на остановке, расположенной на Московском скоростном диаметре.
 
Изменения коснутся маршрутов №14к, №1227к, №1232 и № 453. 


В министерстве попросили пассажиров заранее планировать поездки.

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#минтранс мо
#автобусы
#метро
#остановка
#подмосковье
#московская область
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На подмосковных дорогах установят около 70 знаков навигации
07 сентября 2023, 21:45

Фото: Минтранс МО

На подмосковных региональных дорогах начали устанавливать знаки навигации, в том числе к туристическим объектам и достопримечательностям. Всего их планируется обустроить более 70, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Сегодня смонтировано уже свыше 30 знаков маршрутного ориентирования. Работы по их установке завершатся до конца года. Простая и быстрая навигация должна помочь жителям и гостям Московской области ориентироваться на местности и легко добираться до нужных объектов.

Так, в Истре знаки установили на Волоколамском шоссе и на подъезде к пансионату «Снегири», в Луховицах – у поворота на деревню Власьево, в Дмитрове – вблизи деревни Щетнево, в Егорьевске – на развязке Егорьевского шоссе с трассой А-108 и на самом шоссе.
 
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#минтранс мо
#знаки
#туристический маршрут
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье ликвидировали свыше 200 опасных проходов к железнодорожным путям
07 сентября 2023, 21:11

Фото: Минтранс МО

В Московской области с начала года ликвидировали более 200 стихийно образовавшихся проходов к железнодорожным путям. Такие данные привели в подмосковном Минтрансе. Цель такой работы – снижение смертности на железной дороге.
Так называемый «опасные тропы» устранили в 25 городских округах: Балашиха, Богородское, Воскресенск, Долгопрудный, Жуковский, Истра, Клин, Королёв, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пушкинский, Раменское, Реутов, Рузский, Сергиево–Посадский, Солнечногорск, Ступино, Химки, Чехов, Шатура, Щёлково и  Электросталь. 
 
Как отметили в министерстве, больше всего несанкционированных подходов к железнодорожным путям было в Люберцах – 27.
 
По статистике Минтранса, с начала года в Подмосковье зафиксировано 120 случаев гибели на железной дороге. Из них свыше 50 произошло на несанкционированных переходах.
 
В министерстве призвали использовать только санкционированные переходы через железнодорожные пути, а при переходе снимать наушники и не отвлекаться на телефон. Штраф за нарушение правил перехода путей составляет 1,5 тыс рублей.

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#московская область
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