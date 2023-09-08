СМИ: В России введут штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

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В России планируют запретить рекламу в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы на общем собрании не дали соответствующее разрешение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — цитирует издание слова собеседницы.
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