СМИ: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих

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Телеканал CNN: в США уволили помощников шерифа из-за обвинений в пытках чернокожих
В штате Миссисипи, США, несколько заместителей шерифа были уволены после подачи судебного иска против них, в котором их обвиняют в издевательствах и попытке сексуального насилия над двумя чернокожими мужчинами, сообщает телеканал CNN.
Согласно иску, на который ссылается телеканал, инцидент имел место 24 января, когда шесть полицейских без юридических оснований, таких как ордер или «разумные подозрения», вломились в дом, где находились эти мужчины, заковали их в наручники и в течение двух часов подвергали жестокому обращению, ударам, использовали стан-ганы, обливали неизвестной жидкостью, направляли оружие к их головам, а также совершали попытки сексуального насилия и угрожали убить их.
Как сообщает CNN, во время нападения, достигшего апогея, один из заместителей шерифа засунул пистолет в рот одного из пострадавших и выстрелил, «причинив тяжелые ранения языку и разрушив челюсть».
Иск был подан 12 июня, и пострадавшие требуют выплаты компенсации в размере 400 миллионов долларов.
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«Несколько заместителей шерифа были освобождены от своих обязанностей после того, как двое чернокожих мужчины обратились в суд с обвинениями в жестоком обращении и попытках сексуального насилия в штате Миссисипи», — гласит сообщение.
Как сообщает CNN, во время нападения, достигшего апогея, один из заместителей шерифа засунул пистолет в рот одного из пострадавших и выстрелил, «причинив тяжелые ранения языку и разрушив челюсть».
Иск был подан 12 июня, и пострадавшие требуют выплаты компенсации в размере 400 миллионов долларов.
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Артем Кузьмин