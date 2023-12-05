Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Смыть позор кровью»: почему осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО

«Смыть позор кровью»: почему осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» отправился на СВО

Осужденный за педофилию экс-режиссер «Ералаша» Белостоцкий уехал на СВО
05 декабря 2023, 14:23
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Бывший режиссер «Ералаша» Илья Белостоцкий, осужденный за совращение 13-летнего мальчика, отправился в зону проведения спецоперации. О том, почему деятель культуры решил принять участие в боевых действиях, и кто еще был помилован за совершение тяжких резонансных преступлений, расскажет редакция «Радио 1».

За что осужден Белостоцкий


В 2022 году Илья Белостоцкий был приговорен к 14 годам лишения свободы за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетнего. Позже его действия были переквалифицированы, что позволило сократить срок пребывания в колонии до 6,5 лет.


С заявлением в полицию обратился один из несовершеннолетних актеров, с которым работал Белостоцкий на съемочной площадке. Позже у подозреваемого нашли в доме коллекцию детского порно. Кроме того, фигурант с 2000 года был зарегистрирован на различных форумах, где публиковал эротические рассказы о детях.

«Выстрелил случайно»: По делу Героя России об убийстве девушки назначено 12 экспертиз
«Выстрелил случайно»: По делу Героя России об убийстве девушки назначено 12 экспертиз

Режиссер был помещен в СИЗО в 2020 году. Срок его содержания до суда исчислялся как один день за полтора. Когда Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года лишения свободы, он заявил, что намерен отправиться на СВО.

Белостоцкий отправился на СВО


Бывший режиссер Белостоцкий опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором обратился к аудитории с просьбой простить его и сообщил, что заключил контракт с Минобороны РФ.

Он заявил, что во все времена люди смывали позор кровью и добавил, что хочет вернуть своей семье возможность гордиться им. Режиссер по-прежнему настаивал на своей невиновности и говорил, что намерен своим поступкам доказать всем, что готов отстоять правду ценой своей жизни.
«Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нём, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно я пригожусь хотя бы в окопе», — заявил Белостоцкий.
Он также добавил, что любит свою страну и народ, несмотря ни на что.

Информацию о том, что бывший заключенный отправился на фронт, позже подтвердила его сестра. Она заявила, что родственник редко выходит на связь и находится в зоне боевых действий с осени текущего года, приводит ее слова MSK1.RU.

Владислав Канюс, истязавший студенту, помилован из-за участия в СВО


Прежде жестоко расправившийся с 23-летней студенткой Владислав Канюс получил помилование из-за участия в СВО. Резонансное убийство было совершено в 2022 году. Канюс на протяжении шести часов истязал свою бывшую возлюбленную Веру Пехтелеву, а затем задушил ее шнуром от утюга.

Злоумышленник был приговорен к 17 годам лишения свободы. Однако в 2023 году Канюс заключил контракт с Минобороны РФ, отправился в зону проведения боевых действий и был помилован.

Участник ритуальных убийств в Ярославле получил свободу после участия в СВО


Участник секты, которая убивала и ела людей, Николай Оголобяк получил помилование после 13 лет заключения. Жуткие ритуальные убийства потрясли Ярославль в 2008 году. Оголобяк получил самый большой срок, так как был единственным совершеннолетним участником секты. Освободиться из колонии по отбытии срока он должен был в 2030 году, однако после службы в зоне проведения СВО, был помилован.

Мужчина, который ударил 61 раз кочергой жену и застрелил её, поехал на СВО
Мужчина, который ударил 61 раз кочергой жену и застрелил её, поехал на СВО

По некоторым данным, бывший заключенный получил ранение и в настоящее время находится дома.

Житель Перми, пропустивший тело женщины через мясорубку, помилован


Дмитрий Зеленский был приговорен к 11 годам за убийство и расчленение тела своей возлюбленной. Пермяк задушил 27-летнюю девушку, затем разрезал ее тело на части и пропустил через мясорубку. Спустя год заключения, убийца отправился в зону проведения СВО, где принял участие в боевых действиях, за что был помилован.


Читайте также:

Песков прокомментировал предложение об амнистии некоторых категорий женщин

Освобожден известный в 90-х годах киллер Саша «Солдат» Пустовалов

Песков объяснил помилование осужденного за убийство Политковской
#убийство
#минобороны рф
#сизо
#контракт
#сво
#песков
Читайте нас в
Роман Хожаинов избран новым главой Черноголовки
05 декабря 2023, 14:58

Фото: Фотобанк МО

Бывшего замглавы администрации Черноголовки по вопросам ЖКХ Романа Хожаинова избрали главой городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета депутатов.
 
До своего избрания Хожаинов руководил муниципальным унитарным предприятием «Управление эксплуатации» и занимал пост заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
 
23 ноября глава Черноголовки Олег Егоров сообщил в своём телеграм-канале, что не будет выдвигаться на третий срок. На этом посту он работал с ноября 2014 года. 

Читайте также:

Григория Артамонова избрали главой городского округа Подольск

В Черноголовке вернули способность ходить парализованному молодому человеку

Подмосковные врачи восстановили двигательную функцию руки 11-летней девочке


 
Читайте нас в
Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали в Москве, ее готовят к операции
«МК»: Татьяна Москалькова попала в больницу, её готовят к операции
05 декабря 2023, 14:56

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о том, что сейчас находится в больнице и готовится к операции, передает «Московский Комсомолец».
В настоящее время Москалькова находится в медицинском учреждении и готовится к операции., ей предстоит операция, сообщила она «Московскому комсомольцу».

«Лежу в больнице, под капельницей. Надеюсь в ближайшее время вернуться в строй», — сказала омбудсмен.

Читайте также:

Москалькова посетила 119 пленных украинских военных в России

Москалькова дала оценку книге «Украинские преступления против человечности»

Москалькова прокомментировала избиение сыном Кадырова поджигателя Корана
#операция
#операции
#омбудсмен
Читайте нас в
Фаевская поздравила подмосковных волонтёров с Международным днём добровольца
05 декабря 2023, 14:44

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила волонтёров Подмосковья с Международным днём добровольца. Она назвала отзывчивость, душевную щедрость и ответственность качествами, присущими добровольцам.
«Ваша помощь нужна пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и многим другим. Ваше участие в массовых мероприятиях стало показателем высокого уровня организации события. Ваши участие и забота о нуждающихся в помощи во время пандемии люди помнят до сих пор. А сегодня вы помогаете семьям участников специальной военной операции», – говорится в поздравлении Фаевской
Она отметила, что волонтёрское движение увеличивается с каждым годом, всё больше людей выбирают для себя путь добровольчества, проявляют активную гражданскую позицию. 
 
Подмосковный омбудсмен поблагодарила подмосковных волонтёров их неравнодушие и добрые дела, пожелала крепкого здоровья, сил и энергии для добрых дел.
 
Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила деятельность некоммерческих организаций

Омбудсмен Фаевская помогла жителю Орехово-Зуева получить социальные услуги на дому

Омбудсмен Фаевская провела приём граждан вместе с подмосковными следователями
#правозащита
#ирина фаевская
#волонтеры
#добровольцы
#праздник
#поздравление
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Комитет СФ поддержал базовый закон «О занятости населения в РФ»
05 декабря 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект базового закона «О занятости населения в РФ». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что рассмотрение данного закона Советом Федерации планируется в четверг, 7 декабря. Закон бы принят в конце ноября. Его авторами стала группа парламентариев и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 

Сообщается, что этот документ характеризует некоторые понятия, в том числе «занятость», «занятые граждане», «граждане, ищущие работу», «граждане, впервые ищущие работу» и др. В законе сохраняются действующие нормы, которые гласят, что для содействия занятости населения используется единая цифровая платформа «Работа в России». Оператором данной платформы выступит Роструд.

Читайте также:

В Думе рассказали о возрождении службы СМЕРШ в России

Конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде

В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time
#работа
#закон
#платформа
#роструд
#занятость
#матвиенко
Читайте нас в
Ушла из жизни звезда сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова
Народная артистка России Татьяна Владимирова скончалась на 74-м году жизни
05 декабря 2023, 14:26

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Ушла из жизни народная артистка России Татьяна Владимирова. Ей было 73 года. Об этом сообщили в Московском театре «Et Cetera».
«В нашем театре большое горе, мы потеряли потрясающе талантливую актрису и очень родного, любимого человека. Как же трудно нам будет жить без нее. Светлая ей память и огромная благодарность за все», — говорится в сообщении.

Владимирова скончалась после длительной болезни. Она запомнилась зрителям по фильму «Язычники» и сериалам «Склифосовский» и «Секретарша».

Накануне также сообщалось о смерти 77-летнего актёра Сергея Кустова. Он скончался 3 декабря. Актер был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.

Читайте также:

В Москве умер легендарный полковник ГРУ Старов

В Москве умер редактор научного журнала «Художественная культура» Кривцун

Умер «Батяня-комбат», Герой Советского Союза генерал Александр Солуянов
#память
#болезни
#артист
#театр
Читайте нас в
Мособлгаз перешёл в режим повышенной готовности из-за морозов и сильных снегопадов
05 декабря 2023, 14:18

Фото: Минэнерго МО

Мособлгаз работает в режиме повышенной готовности из-за резкого похолодания и сильных снегопадов на территории Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
«Организовано дополнительное круглосуточное дежурство работников районно-эксплуатационных служб, прошла проверка работоспособности автономных источников электропитания. В постоянной готовности на случай аварийно-восстановительных работ – 90 бригад. 69 из них работают круглосуточно. Для оперативного выезда на места возможных аварийных ситуаций подготовлено 164 единицы спецтехники», – говорится в сообщении.
Подмосковное Миниэнерго также напомнило о правилах безопасного пользования газом в зимний период. Так, необходимо внимательно проверять тягу в дымоходах. В морозные и ветреные дни возможно её ухудшение из-за обледенения дымоходов и задувания в них ветра. Не стоит забывать проверять вентиляционные каналы. Они должны быть открыты для свободного доступа и очищены от загрязнений. 
 
Также нельзя оставлять без присмотра отопительные котлы, поскольку их отключение может вывести из строя систему отопления. Уходя из дома, следует убедиться, что газовые приборы отключены. Помимо этого, нужно периодически проветривать помещение, где установлено газовое оборудование. Также запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещения и сушить над ней вещи. 
 
В случае аварийных ситуаций нужно обращаться в круглосуточную аварийную службу по телефону 104 или 112.

Читайте также:

Синоптик Цыганков назвал самый холодный день недели в Москве

Последствия снегопада в Подмосковье ликвидируют 2 тыс дорожников и более 2 тыс единиц техники

Автоэксперт Соколов перечислил самые распространённые проблемы с машиной зимой
 
#минэнерго мо
#мособлгаз
#теплоснабжение
#снегопад
#зима
#погода
#ветер
#непогода
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В «АвтоВАЗе» раскрыли число произведенных Lada Granta в 2023 году
Соколов: «АвтоВАЗ» выпустит порядка 200 тысяч Lada Granta в 2023 году
05 декабря 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По итогам 2023 года «АвтоВАЗ» планирует произвести на заводе в Тольятти около 200 тысяч автомобилей Lada Granta. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в рамках своего выступления на People Forum.
Он уточнил, что в нынешнее время конвейеры «АвтоВАЗа» имеют крайне высокую производительность. 

«Многие даже не верят, но уровень роботизации и автоматизации на ряде производств, в частности, на сварочной линии нашего флагмана производственной линейки продуктовой, автомобиля Granta - мы в этом году, наверное, выпустим 200 тысяч», - отметил Соколов.

При этом в прошлом году компания планировала выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей Lada. В России Granta стала самой продаваемой моделью.

В октябре стало известно, что продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года.

Читайте также:

В Минпромторге назвали марки автомобилей для чиновников

Продажи Lada Granta в октябре достигли исторического рекорда

Иностранные банки массово отказываются от работы с «АвтоВАЗом»
#марки
#банки
#машины
#автомобили
Читайте нас в
Синоптик Цыганков назвал самый холодный день недели в Москве
Синоптик Цыганков: Самый холодный день недели в Москве будет 10 декабря
05 декабря 2023, 14:15

Фото: istockphoto.com/nantonov

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в Московском регионе ожидаются аномальные холода, а самым холодным днём назвал 10 декабря.
«В Московской области сегодня было до -17°С, в Москве около -10°С. Оно будет продолжаться до числа 10-11 декабря. Самый холодный день будет 10 декабря, когда будет до -22...-23°С. Аномально холодная погода в Москве, на семь и более градусов ниже нормы в течение четырёх дней будет», — прокомментировал в беседе с RT синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозировала возвращение солнечной погоды в столицу в конце недели. По её словам, солнце добавит комфорта к холодной декабрьской погоде.

Читайте также:

Опрос: Снегопад никак не повлиял на дела большинства россиян

Синоптик Позднякова: В конце недели мы увидим декабрьское солнце

В Москву спустя 11 лет придут суровые декабрьские морозы
#солнце
#погода
#опрос
#снегопад
#морозы
Читайте нас в
Волынец: Перед абортом необходимо прослушивание сердцебиения плода
05 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала сделать обязательным прослушивание сердцебиения плода перед абортом.
Она отметила, что такая мера может разубедить в аборте большинство женщин, что способствует уменьшению таких процедур в России и повысит рождаемость.

«Прошу разработать и вынести на голосование законопроект об обязательной визуализации плода и прослушивании сердцебиения перед принятием решения об аборте», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Ранее Ирина Волынец выступала с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.

Читайте также:

Волынец призвала не ограничивать страховой стаж многодетных матерей

РКН проверит сериал «Слово пацана»

Глава АИДТ Ветров: Надо сделать детские новогодние подарки более патриотичными
#подарки
#семьи
#обращения
#законопроект
#рождаемость
Читайте нас в
Достижения.рф