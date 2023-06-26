Со здания Харьковского академического театра убрали упоминания о Пушкине

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Со здания Харьковского академического театра имени Пушкина убрали вывеску с упоминанием о поэте
С фасада здания Академического драматического театра сняли вывеску с фамилией российского поэта А.С. Пушкина. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».
Как стало известно, вывеска была снята со здания театра, который ранее носил имя писателя, но по решению властей, драмтеатр имени Пушкина был переименован в Харьковский академический театр. По словам директора театра Елены Ткаченко, вывеска была снята для того, чтобы уничтожить напоминание о том, что ранее это был театр русской драмы.
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Как стало известно, вывеска была снята со здания театра, который ранее носил имя писателя, но по решению властей, драмтеатр имени Пушкина был переименован в Харьковский академический театр. По словам директора театра Елены Ткаченко, вывеска была снята для того, чтобы уничтожить напоминание о том, что ранее это был театр русской драмы.
Анастасия Крестьянова