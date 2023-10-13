Собчак объяснила, почему не будет воевать за Израиль

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила, почему не пойдет воевать за Израиль. По ее словам, она не подходит для службы в любой армии, в том числе и израильской, по возрасту.
В прошлом году журналистка получила израильский паспорт. К тому же она одной из первых поддержала комика Максима Галкина*, которого некоторые осудили за то, что он не берет в руки оружие, учитывая тяжелую ситуацию в стране, где проживает. Собчак обратилась к Галкину* с призывом не реагировать на высказывания недоброжелателей. В ответ на это пользователи начали интересоваться, почему Ксения сама не идет воевать за страну, гражданкой которой является.
В эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.
Собчак также высказалась по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Она сказала, что Израиль является ее второй родиной, а нападение боевиков ХАМАС назвала варварством.
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В эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.
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Александр Бойцов