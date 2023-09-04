Собчак рассказала, где находится Суровикин

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Прежде, в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что генерал не находится в местах лишения свободы. Об аресте Суровикина сообщало британское издание Financial Times. Авторы статьи предполагали, что генерал арестован в связи с попыткой вооруженного мятежа.
Читайте также:
Минобороны анонсировало кадровые изменения в ВКС после отставки генерала Суровикина
Суровикин освобожден от должности главкома ВКС
Ходаковский: Решение оставить Херсон принял лично генерал Суровикин