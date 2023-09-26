Собчак рассказала о звонке Кадырова

Фото: сайт Кремля
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своём Телеграм-канале рассказала, что ей позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Ксении, разговор длился около сорока минут и проходил в режиме видеосвязи. В ходе беседы чеченский лидер похвалил своего сына Адама за избиение Никиты Журавеля, которого ранее арестовали за сожжение Корана.
Он добавил, что не будет наказывать сына за такой поступок, однако «если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».
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«Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина», — процитировала Собчак слова Кадырова.
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Диана Аванесян