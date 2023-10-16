Собчак жалуется на одолевающих ее антисемитов

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на обилие антисемитских комментариев под ее постом о новом выпуске YouTube-шоу, посвященном конфликту Израиля и Палестины. По ее словам, такой ненависти к евреям она не ожидала.
Ранее Собчак объяснила, почему она, получив израильский паспорт, не идет воевать за свою новую родину. По ее словам, Израиль, конечно, великая страна, но в армию она не проходит по возрасту.
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Александр Бойцов