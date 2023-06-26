Собеседование для работы в детской областной больнице в Красногорске прошли уже 400 медиков

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Профильные отделения оснастят по последнему слову техники. Это позволит оказывать медицинскую помощь детям из Московской области – квалифицированно, чтобы не было необходимости обращаться в другие федеральные или московские клиники. Сейчас идёт активная работа по подбору кадров», – сказал главврач Подольской детской городской больницы Мануэл Мегерян.
Мощность детской областной больницы составит 420 коек. В ней расположатся консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев и парковка для машин. В больнице также будет расположен симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать знания и умения на новейшем роботизированном оборудовании.
Для главного детского центра Подмосковья планируется закупить более 8 тыс единиц современного диагностического, операционного, лечебного, реабилитационного оборудования. Это и тяжёлая диагностическая техника – МРТ, КТ, рентген-аппараты, а также стоматологическое и эндоскопическое оборудование, аппараты ИВЛ. Из новейших технологий – система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации.
Ранее Воробьёв сообщал, что строительство детской областной больницы в Красногорске завершат досрочно – в марте будущего года.