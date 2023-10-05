Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Событие мирового масштаба»: Песков анонсировал крайне важное выступление Путина

«Событие мирового масштаба»: Песков анонсировал крайне важное выступление Путина

Песков рассказал о весьма содержательной речи президента на «Валдае»
05 октября 2023, 11:48
Фото: POOL / Михаил Метцель

Фото: POOL / Михаил Метцель

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.

«Выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной», — прокомментировал Песков
В этом году заседание клуба проходит о 2 по 5 октября в городе Сочи, главной темой обсуждения стала справедливая многополярность и вопросы как обеспечить безопасность и развитие для всех.


Владимир Владимирович с момента основания клуба в 2004 году проводит встречи с экспертами форума «Валдай». Первая конференция проходила в Великом Новгороде около озера Валдай, отчего клуб и получил свое название.

В своем выступление глава России оценит происходящие события в стране и за рубежом.

Читайте также:
В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы

#клуб
#заседание
#дмитрий песков
#развитие
#конференция
#рф
Читайте нас в
В Москве состоятся бесплатные программы для женщин
05 октября 2023, 12:01

Фото: istockphoto.com/Tzido

В Москве центр занятости «Моя карьера» в октябре проведёт новые бесплатные программы для женщин.
Отмечается, что все мероприятия состоятся в рамках специальной программы «Мама работает».

«Курс «Мама – финансовый консультант» направлен на обучение продажам страховых продуктов. Занятия по программе «Эффективная работа на маркетплейсах» дадут возможность освоить азы продвижения и продаж товара в интернет-магазине. Благодаря курсу «Школа психологической грамотности» мамы изучат техники для поддержки своего ресурсного состояния, личностного и профессионального роста», – приводит АГН «Москва» слова первого замдиректора службы занятости населения столицы Романа Никитина.

Также пройдёт поддерживающая встреча, на которой москвички смогут узнать о сохранении ментального здоровья и уверенности в себе и своих силах. Занятия будут затрагивать темы психологии.

Ранее психолог Алексей Рощин рассказал о таком феномене как кризис среднего возраста. Он разъяснил, что это понятие подразумевает такое состояние человека, когда он переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен.

«На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?» — приводят «Дни.ру» слова психолога.

Читайте также:

70 тысяч беременных женщин воспользовались онлайн-консультацией с врачом

Психологи выявили у россиян кредитную зависимость

Невролог Табеева назвала методы борьбы с постоянной тревожностью
#москва
#психолог
#мероприятия
#встреча
#мама
Читайте нас в
Андрей Воробьёв вручил награды и премии учителям Подмосковья
05 октября 2023, 11:49

Фото: Дмитрий Белицкий

В Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. На торжестве губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил знаки отличия Московской области, награды победителям профессиональных конкурсов «Учитель года Подмосковья - 2023» и «Воспитатель года Подмосковья -2023», а также губернаторские премии «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».


«Мы всегда собираемся, чествуем самых успешных, самых ищущих педагогов, которых любят дети и которые дают высокие результаты. Школа не только для того, чтобы нести все фундаментальное, традиционное в нашей стране, но ещё и, чтобы учить детей чему-то новому, полезному, делать сильнее их, а значит и Россию», - отметил губернатор. 
 
Он также поблагодарил учителей за их неоценимый вклад и возможность экспериментировать. 
 
Преподаватель истории из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов получил почётное звание «Заслуженный работник образования Московской области», а воспитательнице из Дмитрова Дарье Глебовой объявлена благодарность губернатора. 
 
Кроме этого лучшими учитель и воспитатель Подмосковья 2023 года стали, соответственно, преподаватель русского языка и литературы из Сергиева Посада Мария Базулина и инструктор по физической культуре детского сада из Коломны Станислав Литвинов. Лауреаты получили премии по 500 тыс. рублей.
 
Стоит отметить, что ежегодно победители конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в каждой из 18 номинаций получают дипломы и премии по 300 тыс. рублей.

Читайте также:

Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход в Раменском

Путепровод у станции Быково откроют досрочно, к сентябрю 2024 года

Реконструкция улицы Туполева улучшила дорожную ситуацию для 400 тыс жителей
#школа
#учитель
#губернатор
#дети
#воспитатель
#победители
#преподаватель
#день учителя
Читайте нас в
Xiaomi – апокалипсис: почему произошел сбой и когда устройства начнут работать
Россияне пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi: причины сбоя
05 октября 2023, 11:28

Фото: istock/iStock

4 октября россияне массово стали жаловаться на сбои в работе техники от китайского производителя Xiaomi. Что стало причиной крупномасштабных неполадок и когда их устранят, расскажет редакция «Радио 1».

Сбой в работе Xiaomi


Сбой в работе устройств Xiaomi произошел в России и Белоруссии. О неполадках в работе техники сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. Пользователи стали жаловаться на то, что приборы перестали подключаться к сети Интернет или плохо функционируют. Большинство жалоб поступило от владельцев роботов-пылесосов. Пользователи сообщили, что устройство невозможно запустить через приложение Mi Home, а некоторые вовсе заявили, что робот перестал ориентироваться в пространстве.


«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo
«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo

Xiaomi перестал работать в России


Администрация сообщества Xiaomi «ВКонтакте» сообщила пользователям о причинах возникших неполадок в устройствах. По словам представителей компании, сбой связан с работой серверов. По этой причине техника не может подключиться к интернету и полноценно функционировать. При этом, неполадки в работе техники возникли не только у пользователей из России. Жители Белоруссии также жалуются на проблемы с запуском устройств и их функционированием.

Когда «Сяоми» начнет работать в России?


Представители компании ответили на самый популярный вопрос пользователей о том, когда техника Xiaomi возобновит работу в прежнем режиме. Они заверили, что меры по восстановлению функционала сервера уже предпринимаются и в ближайшее время устройства китайского производителя будут работать полноценно.

Читайте также:

Пользователи умных устройств Xiaomi в РФ массово жалуются на сбои в их работе

В Telegram масштабный сбой

В МТС наблюдается сбой по всей России
#интернет
#техника
#робот
#сервис
#пользователи
#рф
Читайте нас в
Американские учёные выяснили, как пандемия сказалась на дошкольниках
05 октября 2023, 10:20

Фото: iStock/Irina_Geo

Учёные из Университета Торонто в Миссиссоге выяснили, что речевые навыки дошкольников только ухудшились за период пандемии коронавируса.
По предположениям исследователей, это случилось вследствие самоизоляции, отсутствия должного общения со сверстниками и занятости родителей, пишет PsysOrg.

В исследовании участвовали 365 дошкольников в возрасте от 11 месяцев до 3 лет. Оценивался объём словарного запаса до начала самоизоляции и после её окончания. 

У детей в возрасте 19-29 месяцев уменьшился объём словарного запаса и ухудшились речевые навыки. Регресс более всего наблюдался у дошкольников из семей со средним достатком.

Ранее депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах. Меры поддержки молодых семей от государства должны быть серьёзными, считает депутат. По её словам, существует необходимость субсидирования аренды жилья и первоначального взноса на квартиру. Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая считала необходимым менять систему работы детских садов, чтобы родители успевали забрать детей без убытка рабочему дню.

Читайте также:

Депутат Буцкая предложила открыть семейные общежития при российских вузах

В российских школах не хватает учителей по двум предметам

В Подмосковье 2-летний мальчик чуть не убил своего брата-близнеца
#дети
#пандемия
#коронавирус
Читайте нас в
Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали
05 октября 2023, 10:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-сибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в Кремле.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта следующего года. Перечень опубликован по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 16 августа.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил, что в России планируется запустить первую высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом до 2030 года. Он отметил, что железнодорожные власти стремятся сократить сроки реализации проекта, поскольку это существенно улучшит финансовые показатели данного предприятия.

Читайте также:

Владимир Путин поздравил российских учителей с их профессиональным праздником

Путин: Наступил момент для реализации ж/д магистрали между Москвой и Петербургом

Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года
#москва
#владимир путин
#петербург
#магистраль
#дорога
#север
Читайте нас в
В Госдуму внесли новые поправки в закон о выборах президента
Крашенинников: В Госдуму внесены поправки в закон о выборах президента
05 октября 2023, 09:51

Semen Salivanchuk

В Государственную Думу внесли законопроект, с уточнениями положений закона о выборах президента Российской Федерации. Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — пояснил член парламента.
Крашенинников также добавил, что по действующему законодательству, выбора президента России должны пройти в марте 2024 года. Окончательную дату Совет Федерации о дате проведения   выборов должен принять в конце 2023 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал якобы начинающуюся в ноябре предвыборную президентскую кампанию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:
В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина

В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ

Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы

#изменения
#законопроект
#совет федерации
#рф
#выборы
Читайте нас в
В российских школах не хватает учителей по двум предметам
05 октября 2023, 09:47

Фото: istock/Smederevac

В 40% российских школ требуются педагоги.
Об этом «Известиям» сообщили в общественном движении «Народный фронт». Наиболее востребованными являются учителя математики и физики.
 
Эксперт «Народного фронта» Дмитрий Цвич сообщил, что исследования Народного фронта показывают, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем». Необходимо принимать меры, которые позволят  увеличить число учителей математики и физики.
 
Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что «формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии». Также в государственные педвузы подано 385 тысяч заявлений от абитуриентов. Это на 33% выше показателя 2022 года.
 
Всего по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы, среди которых бакалавриат, специалитет, магистратура, подано более 900 тысяч заявлений.

Читайте также:

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учета

Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему образования в ВУЗах

Политолог Орлов предложил ввести скидки для успешных студентов-платников
#школа
#учителя
#учитель
Читайте нас в
В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
05 октября 2023, 09:41

Фото: istockphoto /Kichigin

В четверг утром, 5 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 927 тысяч автомобилей.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы Варшавском, Калужском, Каширском ,Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Можайском, Осташковском, Пятницком, Новорижском, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».


Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и снижать
скоростного режима у образовательных учреждений.

Читайте также:

Популярные агрегаторы такси пользуются лазейкой в новом законе о такси

Подмосковный Минтранс предупредил водителей о сезонных опасностях на дорогах

Турист из России пожаловался на таксиста-русофоба в Турции
#шоссе
#минтранс
#пробки
#московская область
#автомобили
#автодороги
Читайте нас в
Итальянский бренд Campari запретит сторонний импорт алкоголя в РФ
05 октября 2023, 09:24

Фото: istockphoto/photo-lime

Итальянская Campari приняла решение запретить параллельный импорт Aperol в Россию.
«Коммерсантъ» пишет, что итальянская компания Campari Group обратилась в суд с иском к российскому дистрибутора «Мастер-Трейд». Правообладатель бренда Aperol намерен добиваться запрета на ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol.
 
В поданном в Арбитражный суд Ростовской области иске компания требует принять обеспечительные меры и наложить запрет на выпуск товара в России. Заседание по делу пройдёт 30 октября
 
Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для продолживших работу в России компаний нормальны попытки «защитить территорию и не допустить бесконтрольный импорт их напитков.
 
Так как Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, тем, кто ввозит его в Россию будет сложно доказать правомерность действий, отметил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.
 
Компания Campari Group (Gruppo Campari) появилась в Милане в 1860 году. Концерн - шестой в мире производитель премиального алкоголя с брендами. Кроме аперитива Aperol, выпускает биттер Campari, вермут Cinzano, виски Glen Grant, игристое вино Mondoro, Cinzano. Всего в портфеле компании числится около 40 брендов.

После начала СВО Campari сообщила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. За первое полугодие 2023 года «Кампари Рус» доставила в Россию 3,12 млн литров алкоголя против 3,58 млн литров в аналогичном периоде 2022 года. Выручка компании возросла на 20,9%, достигнув 7,5 млрд рублей.

Читайте также:

В украинских барах начали бойкотировать алкогольный коктейль из-за России

Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске

«Коммерсант» рассказал о грядущем подорожании импортного алкоголя в России
#алкоголь
#импорт
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф