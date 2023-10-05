«Событие мирового масштаба»: Песков анонсировал крайне важное выступление Путина

Фото: POOL / Михаил Метцель
Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» пройдет сегодня, 5 октября 2023, в 14:00. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента будет крайне содержательной.
«Выступление Путина на «Валдае» — это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной», — прокомментировал ПесковВ этом году заседание клуба проходит о 2 по 5 октября в городе Сочи, главной темой обсуждения стала справедливая многополярность и вопросы как обеспечить безопасность и развитие для всех.
В своем выступление глава России оценит происходящие события в стране и за рубежом.
Читайте также:
В Канаде принесли извинения за награждение эсэсовца Саварина
В России упростят взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ
Путин назвал ключевой вопрос образовательной системы
Алина Юрчак