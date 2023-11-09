Собственникам более 200 подмосковных участков пригрозили повышением налога на землю

Фото: Минсельхозпрод МО
Собственникам 203 земельных участков в будущем году могут повысить налог на землю за её использованием не по назначению. Об этом предупредила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Для перерасчёта на будущий год налоговой принята информация в отношении 203 земельных участков. Это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Начисления с начала года составили 2,2 млрд рублей, что на 562 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года», – отметила Адигамова на совещании с представителями территориальных налоговых органов.Она добавила, что в этом году к надлежащему использованию своей земли приступили на 1,5 тыс собственников больше, чем за тот же период прошлого года. В планах министерства на 2024-й – как минимум 2,5 млрд рублей налоговых начислений.
Если владелец земли исправляет нарушение, он продолжает платить налог по ставке 0,3% от кадастровой стоимости. В противном случае ставка увеличивается в пять раз.
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Лора Луганская