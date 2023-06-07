Собянин: 12 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными

Фото: Фотобанк Московской области / Александр Манзюк
Он добавил, что одиннадцатого июня, платными будут только те парковки, которые расположены на улицах с тарифами 450 и 380 рублей в час.
«Парковки со шлагбаумами продолжат работать по своим обычным тарифам», — уточнил мэр.Напомним, что День России, который традиционно празднуется в 12 июня, выпадает в этом году на понедельник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столице местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену.