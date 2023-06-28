Собянин: «Детские площадки в Москве преобразились за последнее 10-летие»

Фото: istockphoto.com/Standart
Мэр Москвы сообщил о благоустройстве дворов столицы
Мэр столицы Сергей Собянин заявил о значительном преображении столичных дворов, в частности, детских площадок за последнее десятилетие.
Он отметил, что в этом году планируется привести в порядок более 1,6 тыс. московских дворов.
Ранее сообщалось, что в столице вырос в два раза спрос на вторичную недвижимость. Как передают «Дни.ру», в мае этого года в Москве было заключено более 14,2 тыс. сделок со вторичными квартирами, что почти в два раза больше аналогичного показателя мая прошлого года.
В то же время экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявлял, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость.
«Детские площадки в Москве преобразились за последнее 10-летие. Теперь это яркие игровые комплексы. Новые площадки появляются в районах по мере их благоустройства. Кроме классических качелей и песочниц мы оборудуем верёвочные парки, скалодромы, тарзанки, головоломки, для детей постарше — скейт-парки, памп-треки и др.» — приводит АГН «Москва» сообщение мэра в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в столице вырос в два раза спрос на вторичную недвижимость. Как передают «Дни.ру», в мае этого года в Москве было заключено более 14,2 тыс. сделок со вторичными квартирами, что почти в два раза больше аналогичного показателя мая прошлого года.
В то же время экономист, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявлял, что в России уменьшилось число людей, у которых есть возможность купить недвижимость.
Мелисса Тимофеева