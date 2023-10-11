Собянин назвал сроки восстановления движения поездов на «салатовой» ветке метро

Фото: сайт Кремля
Движение поездов по Люблинско-Дмитровской («салатовой») ветке московского метрополитена будет возобновлено в ближайшие часы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время проводятся необходимые ремонтно-восстановительные работы, нормальное функционирование метрополитена будет восстановлено в ближайшее время. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, заключил глава городской администрации.
Читайте также:
Собянин раскрыл подробности столкновения поездов на станции Печатники
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в столичном метро
Зажатого в кабине поезда на станции «Печатники» машиниста не удается извлечь
Александр Бойцов