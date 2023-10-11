Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено

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Собянин сообщил, что после устранения всех неполадок, по перегонам прошли два поезда без пассажиров. Также была проверена вся инфраструктура на станции «Печатники» и в тоннелях, прошёл проверку и подвижной состав, перевозящий пассажиров салатовой ветки метро.
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