Собянин: Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября

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Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и будет проходить до 12 апеля 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам мэра, Москва представит свою экспозицию в павильоне № 75. Это будет обширное интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как менялась и развивалась столица на протяжении долгих лет.
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Александр Бойцов