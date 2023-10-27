Собянин: Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ

Фото: сайт Кремля
С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве будет проходить международная выставка-форум «Россия». Для ее проведения будут задействованы 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.
Во время выставки-форума федеральные министерства и крупнейшие госкомпании представят здесь все лучшее, что было создано ими в социальной, культурной и других сферах. Для мультимедийых экспозиций и подсветки павильонов выделены дополнительные энергетические мощности, проложены новые кабельные линии общей протяженностью 21 километр. 30 старых павильонов были заменены на новые, более удобные и современные.
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Александр Бойцов