Собянин: Московские больницы приняли 16 пострадавших при взрыве в Махачкале

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В ночь на 16 августа в больницы Москвы доставили 16 пациентов, которые получили травмы во время взрыва в Махачкале. Среди них трое детей.
Как уточнил Сергей Собянин, шесть человек, в том числе двое детей, находятся в крайне тяжелом состоянии. Московские врачи делают все возможное для спасения жизней людей, оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, заключил градоначальник.
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Александр Бойцов