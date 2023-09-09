Собянин: Около полумиллиона человек будут ездить по МЦД-4 ежесуточно

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что МЦД-4 будут пользоваться порядка полумиллиона человек в сутки. Об этом он рассказал во время церемонии открытия движения пассажирских поездов по диаметру.
По его словам, МЦД-4 является самым интегрированным. Он соединяется с 38 станциями метро, железными дорогами и МЦК. Также удалось объединить семь основных вокзалов Москвы - Белорусский, Савёловский, Рижский, Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский.
Напомним, 9 сентября, в субботу, президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.
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«Сама трасса теперь доходит практически до Внуково, а с другой стороны - до Железнодорожного. Пассажиропоток здесь будет достигать до полумиллиона человек в сутки, а интервал движения сократится в 2,7 раза», - уточнил Собянин.
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Элина Позднякова