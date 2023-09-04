Собянин открыл производство новой модели седана «Москвич 6»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
«Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу. В итоге нам удалось сохранить завод, уже произведено 26 тыс. машин», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь модельный ряд автомобиля «Москвич» будет расширен. Градоначальник уточнил, что «Москвич 6» это седан, оснащенный вместительным багажником, круиз-контролем, подогревом сидений, парктрониками и всем необходимым для комфортной езды. Приобрести его можно будет в одной из трех доступных комплектаций в пяти представленных цветах.
Читайте также:
Автомобили «Москвич-3» начали продавать в дилерском центре в Химках
Минимальная стоимость Lada Granta в России выросла почти до 700 тысяч рублей
В Подмосковье пройдёт заезд ретромобилей на 150 км