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Собянин открыл три новые станции на салатовой ветке

07 сентября 2023, 17:54
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении строительства на участке салатовой ветки «Селигерская — Физтех». Московское метро получило 3 новые станции на Люблинско-Дмитровской ветке.
Строительство станций началось в 2019 году и закончилось в сентябре 2023 года. Новый станции получили название «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех», они построены вдоль Дмитровского шоссе.

«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше, всего 43 километра, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новых станции метро», — высказался Собянин. Жителям ближайших районов Московской области теперь будет удобнее добираться до центра Москвы.


Метрополитен стал доступнее для полумиллиона жителей Москвы. Станция «Лианозово» пересекается с большим городским вокзалом, который объединяет наземный транспорт, метро, и первый центральный диаметр.
Конечная станция «Физтех» располагается очень близко к Московскому физико-техническому институту.

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#строительство
#метро
#станция
#транспорт
#сергей собянин
#мэр
#станции
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Маск: Starlink создавали для просмотра сериалов, а не наведения дронов
07 сентября 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги, цитаты из нее приводит CNN.
Американский журналист Уолтер Айзексон написал биографическую книгу о жизни Илона Маска, которая выйдет в тираж 12 сентября. Ранее под авторством Айзексона также вышли биографии Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.

«Как я (оказался) в этой войне? Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов», - приводит американский телеканала слова Маска из книги. 

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. 

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#книги
#илон маск
#беспилотник
#интернет
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Студенты МФТИ теперь смогут добираться на учёбу в метро
07 сентября 2023, 18:55

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

Метро пришло к одному из ведущих вузов России – МФТИ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В четверг он открыл финишный участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метро – станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
«Это дополнительная возможность студентам приехать и уехать из города, сэкономить время. До Физтеха сделан автобусный маршрут, буквально две остановки. Рядом с новыми станциями расположены и другие крупные предприятия, научно-исследовательские институты», – написал Собянин в своём Telegram-канале. 
Он добавил, что интервалы движения поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» теперь составляют 1,6 минуты против прежних 2,2 минут.
 
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#сергей собянин
#метро
#физтех
#транспорт
#станция
#мэр
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Обновлённый лесопарк «Павловская Слобода» откроют 8 сентября
07 сентября 2023, 18:43

Фото: Минкульт МО

Лесопарк «Павловская Слобода» торжественно откроют после благоустройства в городском округе Истра 8 сентября. Его площадь превысит 60 га, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В честь столь важного для региона события подготовлена праздничная программа. Посетителей будут ждать выступления артистов, игры на природе, мастер-классы и многое другое. Гостей угостят мороженым», – поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Сбор гостей начнётся в 14 часов, а открытие лесопарка состоится в 15:30. В концертной программе примут участие ансамбль мажореток «Истра», финалистка детского вокального конкурса «Евровидение 2022» Мила Тананян и артисты театра ростовых кукол «СОФИТ».
 
На детских и спортивных площадках пройдут игры на природе, зарядка для ума и мастер-класс по основам ориентирования. Для любителей спорта организуют мастер-классы по фехтованию, шахматам, тренировку по йоге, гимнастике цигун и увлекательные квесты. 
 
В день открытия в парке начнёт работать прокат велосипедов.

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#благоустройство
#истра
#подмосковье
#московская область
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Искусственный интеллект повысил точность определения собак до 91%
07 сентября 2023, 18:27

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Искусственный интеллект в Московской области научился ещё лучше выявлять бродячих животных. Точность определения выросла до 91%.

Искусственный интеллект запущен в рамках запуска плотного проекта, который тестировании в мае 2023 года в Одинцовском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье ИИ-технологии успешно применяются в различных сферах: городском хозяйстве, образовании, здравоохранении, транспорте, экологии. Мы не только внедряем современные технологии, но и совершенствуем их», — подчеркнула министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

На данный момент искусственный интеллект определяет безнадзорных собак в округе Коломна.

Искусственный интеллект работает с помощью использования данных с камер системы «Безопасный регион».

«За время работы нейросеть выявила порядка 3700 животных. Среди них более 200 подтвержденных случаев безнадзорных собак», — добавила Надежда Куртяник.

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#подмосковье
#безопасный регион
#технологии
#коломна
#министр
#искусственный интеллект
#надежда куртяник
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На акции «Наш лес. Посади свое дерево» посадят более 101 тыс сеянцев хвойников
07 сентября 2023, 18:14

Фото: Комлесхоз МО

В ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» планируется посадить 101 тыс 730 сеянцев лесообразующих пород Подмосковья – ели и сосны. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Там напомнили, что акция состоится 16 сентября на 24 лесных участках. Более 72 тыс сеянцев сосны посадят на территории Егорьевского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Ногинского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Шатурского лесничеств и лесничества «Русский лес». 29,6 сеянцев ели планируют посадить на территории Бородинского, Дмитровского, Истринского, Клинского, Наро-Фоминского, Талдомского и Шатурского и лесничеств.
 
Выбрать удобную лесную площадку можно на карте геопортала Подмосковья. Для этого нужно зайти в раздел «На карту» и кликнуть сначала на вкладку «Комитета лесного хозяйства МО», а затем — «Наш лес. Посади своё дерево 2023». 

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#комлесхоз мо
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#московская область
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Подмосковные педагоги, учащиеся и их родители смогут принять участие во Всероссийском Диктанте
07 сентября 2023, 18:10

Фото: istockphoto / slexp880

С 29 сентября по 15 октября в Московской области пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант». Она признана самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности.

Всероссийская акция «Цифровой Диктант» состоит из тестирований, которые разработаны с учётом разных возрастных категорий: для детей от 7 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста 60+, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Каждое тестирование включает 4 смысловых блока:

— основы цифрового потребления; 

— работа с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами; 

— цифровая безопасность; 

— новые технологии. 

Узнать подробности проведения диктанта можно на сайте.

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Самой большой тыквой в России признан овощ из подмосковных Луховиц
07 сентября 2023, 17:57

Фото: Минсельхозпрод МО

Самой крупной тыквой страны назван овощ, выращенный фермером из подмосковных Луховиц Андреем Гусевым, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Такое решение огласили на Всероссийском фестивале бахчевых культур «Агробаттл 2023», проходившем в Ставропольском крае.
«Уже не первый год Андрей представляет регион на всероссийских фестивалях и каждый раз показывает лучшие результаты. Уже три его тыквы-гиганта вошли в «Книгу рекордов России». В этом сезоне фермер вырастил тыкву сорта «Гигант Атлантики» весом 591 кг и 4,7 м в окружности», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе. 
При этом Филимонов отметил, что подмосковный фермер обошёл еще 35 агроспортсменов со всей России. После окончания соревнований тыквой-победительницей угостили всех гостей фестиваля.
 
По словам фермера, секрет его результатов – в волшебной земле Луховиц. Кроме тыкв, Гусев выращивает кабачки-гиганты, которые также вошли в «Книгу рекордов России» и арбузы. Один из них весил 28 кг и стал в прошлом году самым большим арбузом в Луховицах.

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#подмосковье
#московская область
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БТИ Московской области обсудило вопросы партнёрства с «Гильдией риэлторов Москвы»
07 сентября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В аппарате управления БТИ Московской области состоялась встреча руководства учреждения с представителем «Гильдии риэлторов Москвы».

Специалисты обсудили вопрос соглашения партнёрского соглашения между организациями и совместные проекты, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Сотрудничество с «Гильдией риэлторов Москвы» — это еще одна возможность в развитии сферы недвижимости на территории Подмосковья. Я уверена, что наша совместная деятельность позволит не только обменяться профессиональным опытом, но и перспективно реализовывать будущие проекты», — сказала генеральный директор БТИ Московской области Елена Казимир.

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IT-эксперт Геллер: «Пейджерами уже никто не пользуется»
07 сентября 2023, 17:39

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Главный разработчик сайта Кремля, IT-эксперт Артем Геллер назвал пейджеры устаревшей технологией, которой почти никто сегодня не пользуется.
Он отметил, что если кто и использует подобную технику, то чаще всего это не пейджеры, а биперы.

«Это, конечно, устарелая технология, никто ей не пользуется. Есть единичные случаи, когда люди пользуются даже не пейджерами, а скорее биперами. А так, наверное, пейджерами уже никто не пользуется», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.

Ранее сообщалось, что Минцифры прекратит лицензирование услуг по передачи информации через пейджеры, так как технология является устаревшей и ее заменила сотовая связь.

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