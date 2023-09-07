Собянин открыл три новые станции на салатовой ветке

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«Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше, всего 43 километра, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новых станции метро», — высказался Собянин. Жителям ближайших районов Московской области теперь будет удобнее добираться до центра Москвы.
Конечная станция «Физтех» располагается очень близко к Московскому физико-техническому институту.
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