Собянин открыл три новые станции на салатовой ветке

С 29 сентября по 15 октября в Московской области пройдет Всероссийская акция «Цифровой Диктант». Она признана самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности.

Всероссийская акция «Цифровой Диктант» состоит из тестирований, которые разработаны с учётом разных возрастных категорий: для детей от 7 до 13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста 60+, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Каждое тестирование включает 4 смысловых блока:

— основы цифрового потребления;

— работа с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами;

— цифровая безопасность;

— новые технологии.

Узнать подробности проведения диктанта можно на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

В Москве состоится главный экспортный форум страны «Сделано в России».

Shaman заявил о семейной истории, связанной с Петербургом.